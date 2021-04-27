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«Реал» — «Челси»: стартовые составы команд на матч 1/2 финала ЛЧ

«Реал» — «Челси»: стартовые составы команд на матч 1/2 финала ЛЧ
Футбол / Лига чемпионов 0

В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА мадридский «Реал» примет лондонский «Челси». Встреча пройдёт на стадионе «Альфредо Ди Стефано» в Мадриде (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Милитао, Начо, Марсело, Каземиро, Кроос, Модрич, Винисиус Жуниор, Бензема.

«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Тьяго Силва, Рюдигер, Кристенсен, Жоржиньо, Канте, Чилуэлл, Маунт, Пулишич, Вернер.

Обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. Ассистенты — Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервный рефери — израильтянин Орель Гринфилд.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Челси».

Ответная встреча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Челси» — «Реал» пройдёт 5 мая на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Напомним, в полуфинал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов также вышли «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен», которые проведут матчи 28 апреля и 4 мая.

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