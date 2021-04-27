«Шахтёр» готов платить Де Дзерби € 4 млн в год. «Спартак» предлагал тренеру € 3 млн

Донецкий «Шахтёр» продолжает вести переговоры с главным тренером «Сассуоло» Роберто Де Дзерби. На кандидатуре итальянского специалиста настаивает директор «горняков» Дарио Срна.

Как информирует инсайдер Николо Скира в «Твиттере», «горняки» предлагают 41-летнему наставнику контракт на два сезона с зарплатой € 4 млн в год.

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» сделал Де Дзерби щедрое предложение, выразив готовность платить ему € 3 млн в год. Красно-белые также были готовы выплатить итальянскому клубу компенсацию, однако специалист сам отказался от возможности перебраться в Россию.

Также сообщалось, что «Шахтёр» рассматривает в качестве одного из вариантов наставника «Ромы» Паулу Фонсеку. Фонсека возглавлял «Шахтёр» с 2016 по 2019 год. Под его руководством «горняки» трижды стали чемпионами Украины, завоевали три Кубка и один Суперкубок страны.