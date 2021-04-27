Гвардиола: очень счастлив, что приехал в Париж именно с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов УЕФА с «ПСЖ».
«Я очень счастлив, что приехал в Париж с этой командой. Мы постараемся быть собой и победить. После этого матча нас ждёт гостевая встреча с «Кристал Пэлас» — нам нужно две победы, чтобы обеспечить себе чемпионский титул АПЛ. Лига чемпионов — самый красивый турнир, однако английская Премьер-лига тоже очень важна. Все здоровы, готовы и счастливы. Мы благодарны себе за возможность сразиться за место в финале.
Если постоянно владеть мячом, игра будет сбалансированной. Мы будем пропускать контратаки, по-другому просто невозможно. Если обороняешься очень глубоко, Неймар, Килиан Мбаппе, Анхель Ди Мария, Марко Верратти, Маркиньос превращаются в грозное оружие. Они привыкли играть в матчах с соперниками, которые проводят в обороне по 90 минут, но у них всё равно получается находить варианты для победы. Глухая оборона — не лучший способ защищаться против такой команды», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.
Первый полуфинальный матч ЛЧ «Пари Сен-Жермен» — «Манчестер Сити» пройдёт в среду, 28 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. Ответная встреча запланирована на вторник, 4 мая.
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