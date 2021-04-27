Марез: с «ПСЖ» надо играть так, как мы делаем это в АПЛ. Полуфинал — не конечная цель

Вингер «Манчестер Сити» Рияд Марез поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».
«В детстве ты мечтаешь играть на таких стадиях: полуфиналы, финалы… Теперь мы здесь. Необходимо сыграть достойно, как мы делаем это в матчах английской Премьер-лиги. Завтра надо играть так же. Всё понятно, но полуфинал — не конечная цель. Мы должны доказать, что заслуживаем места в финале. Постараемся это сделать уже завтра.
В прошлом сезоне мы все остались очень разочарованы. Проблема была в том, что после поражения сразу отправились в отпуск, когда надо было думать уже только лишь о новом сезоне и переключиться. Перед этим нам надо было продолжать борьбу за чемпионский титул, но прошлый сезон был разочаровывающим во всех отношениях. Поражение от «Лиона» стало самым большим разочарованием в моей карьере. В текущем розыгрыше это помогло — мы очень хотели пробить барьер четвертьфинала», — приводит слова алжирца официальный сайт УЕФА.
В прошлом сезоне «Манчестер Сити», проиграв «Лиону» (1:3), вылетел из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала.
Первый полуфинальный матч ЛЧ «Пари Сен-Жермен» — «Манчестер Сити» пройдёт в среду, 28 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. Ответная встреча запланирована на вторник, 4 мая.
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