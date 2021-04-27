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Число участников французской Лиги 1 может сократиться до 18 клубов

Число участников французской Лиги 1 может сократиться до 18 клубов
Футбол / Франция 0

Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) рассматривает возможность сокращения числа участников элитного дивизиона, сообщает Le Parisien.

По информации источника, вопрос был поднят на последнем заседании LFP, которое состоялось в онлайн-формате 21 апреля. Речь идёт о сокращении числа участников французской Лиги 1 с 20 до 18 клубов. Отмечается, что некоторые представители совета директоров выступили за то, чтобы сократить число команд до 16. Причиной возможных изменений может стать снижение стоимости прав на телетрансляции футбольных матчей. Сообщается, что число участников Лиги 1 может быть сокращено с сезона-2022/2023.

Лидером нынешнего розыгрыша Лиги 1 является «Лилль», в 34 матчах набравший 73 очка. В тройку лидеров входят «ПСЖ» (71) и «Монако» (71).

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