РФС отклонил апелляцию «Локомотива» по «делу Сухины»

Во вторник, 27 апреля, состоялось заседание Апелляционного комитета РФС, на котором было принято решение отклонить апелляцию «Локомотива» по «делу Станислава Сухины».

«Отказать в удовлетворении жалобы ФК «Локомотив» г. Москва на решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС от 16 апреля 2021 года. Оставить решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС в отношении ФК «Локомотив» от 16 апреля 2021 года в силе», — сказано в сообщении на официальном сайте РФС.

Напомним, в ролик клубного телевидения «Спартака» попал момент, когда начальник команды хозяев Станислав Сухина выходил из судейской комнаты перед дерби, хотя там запрещено находиться всем посторонним. 16 апреля КДК наказал «Локомотив» одним матчем на нейтральном поле. Позже появилась информация, что «Спартак» направил в РФС ещё два письма по этому делу, но глава КДК Артур Григорьянц сообщил «Чемпионату», что никаких новых писем от красно-белых получено не было.