«Арена Химки»: из «Локомотива» пока не обращались, но их матч с «Динамо» держим в уме

Заместитель генерального директора «Арены Химки» Дмитрий Устинов высказался о возможном проведении матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Динамо» на подмосковном стадионе.



«Официального обращения от «Локомотива» пока не было. Ждём утро, посмотрим, выберет ли клуб наш стадион. Не могу сказать, что мы не держим этот возможный матч, что не готовимся. Если официальное обращение на бланке поступит, то возражать не станем. Будем обсуждать технические детали, условия и готовиться к матчу», — сказал Устинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Ранее Контрольно-дисциплинарный комитет РФС обязал «Локомотив» провести матч с «Динамо» на нейтральном поле за посещение начальником команды Станиславом Сухиной судейской комнаты перед встречей 25-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:0).

РФС отклонил апелляцию «Локомотива» по «делу Сухины»