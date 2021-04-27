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Экс-игрок киевского «Динамо» пропал без вести

Экс-игрок киевского «Динамо» пропал без вести
Футбол / Прочие турниры 0

Бывший футболист киевского «Динамо» Ярослав Думанский пропал в Ивано-Франковске, сообщает пресс-служба полиции области на своей странице в «Фейсбуке».

20 апреля текущего года 61-летний Думанский вышел из своего дома и пропал без вести. С заявлением об исчезновении экс-игрока киевского «Динамо» в полицию обратилась его мать.

«На поиски пропавшего ориентирован личный состав отдела полиции. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 с пометкой «Без вести пропавший» Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.

Думанский выступал за «Карпаты», киевское «Динамо», «Металлист», московское «Динамо», «Прикарпатье» и другие команды. В 1990 году завершил профессиональную карьеру футболиста.

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