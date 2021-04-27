Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гвардиола рассказал, чему его научил Йохан Круифф

Гвардиола рассказал, чему его научил Йохан Круифф
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «ПСЖ» рассказал о важности менталитета для достижения побед.

«Мы понимаем, насколько грозные игроки собраны в атаке «ПСЖ». Все, кто любит футбол, это знают. Однако завтра нас ждёт полуфинал Лиги чемпионов, чего ещё мы должны ожидать? Мы не будем играть 90 минут и думать, какие же хорошие игроки собраны у соперника. Нас будет волновать только один вопрос: как победить?

Йохан Круифф научил меня, что надо наслаждаться игрой, что надо получать удовольствие, когда берёшь на себя ответственность. Лучшие игроки любят такие матчи, потому что не боятся ответственности. Потому в этом турнире побеждают самые великие», — цитирует Гвардиолу официальный сайт УЕФА.

Йохан Круифф был главным тренером «Барселоны» с 1988 по 1996 год. Хосеп Гвардиола именно при «летучем голландце» начал привлекаться с основу каталонцев и с 1990 года стал твёрдым игроком первой команды сине-гранатовых.

Первый полуфинальный матч ЛЧ «Пари Сен-Жермен» — «Манчестер Сити» пройдёт в среду, 28 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. Ответная встреча запланирована на вторник, 4 мая.

Гвардиола: очень счастлив, что приехал в Париж именно с «Манчестер Сити»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021