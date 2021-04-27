Гвардиола рассказал, чему его научил Йохан Круифф

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «ПСЖ» рассказал о важности менталитета для достижения побед.
«Мы понимаем, насколько грозные игроки собраны в атаке «ПСЖ». Все, кто любит футбол, это знают. Однако завтра нас ждёт полуфинал Лиги чемпионов, чего ещё мы должны ожидать? Мы не будем играть 90 минут и думать, какие же хорошие игроки собраны у соперника. Нас будет волновать только один вопрос: как победить?
Йохан Круифф научил меня, что надо наслаждаться игрой, что надо получать удовольствие, когда берёшь на себя ответственность. Лучшие игроки любят такие матчи, потому что не боятся ответственности. Потому в этом турнире побеждают самые великие», — цитирует Гвардиолу официальный сайт УЕФА.
Йохан Круифф был главным тренером «Барселоны» с 1988 по 1996 год. Хосеп Гвардиола именно при «летучем голландце» начал привлекаться с основу каталонцев и с 1990 года стал твёрдым игроком первой команды сине-гранатовых.
Первый полуфинальный матч ЛЧ «Пари Сен-Жермен» — «Манчестер Сити» пройдёт в среду, 28 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. Ответная встреча запланирована на вторник, 4 мая.
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