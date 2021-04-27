«Реал» — «Челси»: гости открыли счёт в матче, гол забил Пулишич

В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА мадридский «Реал» принимает лондонский «Челси». Встреча проходит на стадионе «Альфредо Ди Стефано» в Мадриде (Испания).

Счёт в матче открыл лондонский «Челси». На 14-й минуте гол забил атакующий полузащитник «аристократов» Кристиан Пулишич. Американец принял длинную передачу из глубины от Рюдигера, обыграл вратаря и хладнокровно вколотил мяч в сетку ворот оппонента.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. Ассистенты — Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервный рефери — израильтянин Орель Гринфилд.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Челси».



Ответная встреча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Челси» — «Реал» пройдёт 5 мая на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Напомним, в полуфинал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов также вышли «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен», которые проведут матчи 28 апреля и 4 мая.