Луи Саа: Кейн ради трофеев должен уйти из «Тоттенхэма». Ему идеально подходит «МЮ»

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Луи Саа высказал мнение о том, что нападающему «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейну стоит перейти именно в стан «красных дьяволов».



«Футболист с таким набором навыков, которые есть у Гарри Кейна, должен подкреплять свой уровень трофеями. Этот парень заслуживает того, чтобы у него были фотографии с кубками. Позор, что у него до сих пор их нет.



Победа в чемпионате может вывести его в список претендентов на «Золотой мяч». Кейн может любить «Тоттенхэм», быть преданным ему, но в конечном счёте он должен захотеть сыграть в команде, способной побороться за трофеи. Он заслуживает этого и нуждается в соответствующем клубе.



Я верю в то, что таким клубом может быть «Манчестер Юнайтед». Кейну 27 лет, у него впереди ещё 5 лет игры на самом высоком уровне. Его присутствие гарантирует вам 30 голов и ряд результативных передач за сезон.



Я считаю, что он идеально подходит манкунианцам, потому что он фантастический игрок. Разве что по сумме сделки могут возникнуть вопросы. Пришлось бы заплатить огромные деньги, но если «МЮ» хочет выиграть АПЛ, то им необходимы такие футболисты, как Кейн», — приводит слова Саа Manchester Evening News.



Гарри Кейн в нынешнем сезоне АПЛ провёл 30 матчей, забил 21 гол и отдал 13 результативных передач. И по забитым мячам, и по голевым передачам 27-летний англичанин является лидером английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Портал Transfermarkt оценивает его в € 120 млн.



Луи Саа с 2004 по 2008 год защищал цвета «МЮ». За это время француз стал двукратным чемпионом Англии, а также обладателем Лиги чемпионов (сезон-2007/2008).

«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» поборются за Кейна