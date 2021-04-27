Андрей Аршавин: «Зениту» нужно принимать модель развития «РБ Лейпциг»

Бывший футболист, а ныне советник генерального директора «Зенита» по молодёжному футболу Андрей Аршавин рассказал о самом перспективном пути развития для санкт-петербургского клуба.
«Мы должны понять, в какой точке футбольного мира находится «Зенит». Если мы хотим быть топ-клубом, то сейчас нужно полмиллиарда тратить или зарабатывать в год. «Зенит» не может себе этого позволить с точки зрения фэйр-плей. Следовательно, нужно принимать модель условного «РБ Лейпциг», который сам находится наверху, но, имея большие таланты, обладает возможностью развивать их и зарабатывать на них. Также он создает борьбу в Лиге чемпионов и во внутреннем чемпионате.
Покупать дорогих игроков, как бы нам ни хотелось, не совсем правильно. Потому что здесь и сейчас «Зенит» уже выигрывает, последние два-три года наша команда доминирует в России. Но чтобы работать на одном уровне с топ-клубами Европы, к сожалению, уже нашего ресурса мало, и практически все команды, которые мы встречаем в Лиге чемпионов, богаче даже «Зенита», — сказал Аршавин в интервью пресс-службе «Зенита».
- 27 апреля 2021
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