Бензема сравнялся с Раулем по голам в Лиге чемпионов

В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов мадридский «Реал» принимает лондонский «Челси». Встреча проходит на стадионе «Альфредо Ди Стефано» в Мадриде (Испания). «Реал» забил свой первый гол на 29-й минуте, отметился Карим Бензема.

Этот гол стал для французского форварда 71-м в Лиге чемпионов. Таким образом, Бензема сравнялся по забитым мячам в главном еврокубке с экс-нападающим «Реала» Раулем.

Больше Бензема и Рауля в Лиге чемпионов забивали лишь три футболиста: Криштиану Роналду (134), Лионель Месси (120) и Роберт Левандовски (73).

Ответная встреча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Челси» — «Реал» пройдёт 5 мая на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Напомним, в полуфинал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов также вышли «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен», которые проведут матчи 28 апреля и 4 мая.