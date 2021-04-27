Бруну Фернандеш рассказал, кем видит себя по окончании карьеры игрока

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поделился планами на будущее.
«Сейчас я замечаю, как проходит время, и вижу, как в основной состав приходят юноши 2000-2002 годов рождения, а моя родная сестра, родившаяся в 2000 году, уже такая взрослая. Это создаёт некоторую путаницу в моей голове. Сегодня я пытаюсь наслаждаться футболом. Думаю, что в будущем хочу стать тренером. Честно говоря, я хотел бы стать тренером.
Не знаю, какой командой я хотел бы управлять. Конечно, буду счастлив, если смогу управлять «Манчестер Юнайтед». Сейчас, пользуясь случаем, я говорю это во всеуслышание, чтобы в будущем, если я стану главным тренером, болельщики могли оказать некоторое давление на руководство клуба, чтобы привлечь меня на тренерский мостик!
Если без шуток, то я действительно хочу стать тренером по окончании карьеры. Пока не уверен на сто процентов, но меня подпитывает тот факт, что я чувствую любовь к футболу. Думаю, что и после завершении карьеры игрока я должен продолжать быть внутри футбола, потому что вся моя жизнь посвящена этой игре», — цитирует португальского полузащитника официальный сайт «МЮ».
В нынешнем сезоне Бруну Фернандеш принял участие в 33 матчах английской Премьер-лиги, забил 16 голов и отдал 11 результативных передач.
- 27 апреля 2021
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