Аспиликуэта — о ничьей с «Реалом»: в целом «Челси» хорошо выступил
Защитник лондонского «Челси» Сесар Аспиликуэта прокомментировал результат первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (1:1).
«Думаю, мы хорошо провели первые 20-25 минут, забили гол и могли забить больше. «Реал» сравнял счёт после стандарта. Это был лишь первый тайм, и мы знали, что с «Реалом» будет тяжело. «Челси» играл мужественно. Полуфинал Лиги чемпионов требует, чтобы вы играли как можно лучше. Думаю, в целом неплохо выступили. Бензема забил отличный гол, он прекрасный нападающий. Мы должны быть внимательны к нему в следующем матче», — приводит слова Аспиликуэты BBC.
Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Челси» — «Реал» пройдёт 5 мая на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия).
«Реал» и «Челси» сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов
Рекомендуем вам
- 28 апреля 2021
-
00:51
-
00:48
-
00:39
-
00:36
-
00:20
-
00:19
- 27 апреля 2021
-
23:50
-
23:45
-
23:26
-
23:22
-
23:22
-
22:59
-
22:52
-
22:38
-
22:36
-
22:31
-
22:29
-
22:14
-
22:11
-
22:11
-
22:05
-
22:01
-
21:52
-
21:50
-
21:31
-
21:28
-
21:16
-
21:06
-
21:01
-
20:53
-
20:45
-
20:43
-
20:28
-
20:08
-
20:07
Партнерский контент
Рекомендуем вам