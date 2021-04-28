Аспиликуэта — о ничьей с «Реалом»: в целом «Челси» хорошо выступил

Защитник лондонского «Челси» Сесар Аспиликуэта прокомментировал результат первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (1:1).



«Думаю, мы хорошо провели первые 20-25 минут, забили гол и могли забить больше. «Реал» сравнял счёт после стандарта. Это был лишь первый тайм, и мы знали, что с «Реалом» будет тяжело. «Челси» играл мужественно. Полуфинал Лиги чемпионов требует, чтобы вы играли как можно лучше. Думаю, в целом неплохо выступили. Бензема забил отличный гол, он прекрасный нападающий. Мы должны быть внимательны к нему в следующем матче», — приводит слова Аспиликуэты BBC.

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Челси» — «Реал» пройдёт 5 мая на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия).