Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Зидан ни разу не обыгрывал Тухеля. Команды специалистов встречались пять раз

Зидан ни разу не обыгрывал Тухеля. Команды специалистов встречались пять раз
Футбол / Лига чемпионов 0

В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА мадридский «Реал» принимал лондонский «Челси». Встреча проходила на стадионе «Альфредо Ди Стефано» в Мадриде (Испания) и завершилась со счётом 1:1. Матч обслуживала бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели.

Таким образом, Зинедин Зидан в качестве тренера ни разу не обыгрывал Томаса Тухеля. Команды специалистов встречались между собой пять раз: четыре ничьих, одна победа «ПСЖ» Тухеля в матче с «Реалом» Зидана (3:0).

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Челси» — «Реал» пройдёт 5 мая на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия).

Напомним, в полуфинал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов также вышли «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен», которые проведут матчи 28 апреля и 4 мая.

«Реал» никогда в истории не побеждал «Челси» в официальных матчах
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021