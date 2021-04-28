Зидан ни разу не обыгрывал Тухеля. Команды специалистов встречались пять раз

В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА мадридский «Реал» принимал лондонский «Челси». Встреча проходила на стадионе «Альфредо Ди Стефано» в Мадриде (Испания) и завершилась со счётом 1:1. Матч обслуживала бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели.

Таким образом, Зинедин Зидан в качестве тренера ни разу не обыгрывал Томаса Тухеля. Команды специалистов встречались между собой пять раз: четыре ничьих, одна победа «ПСЖ» Тухеля в матче с «Реалом» Зидана (3:0).

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Челси» — «Реал» пройдёт 5 мая на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия).

Напомним, в полуфинал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов также вышли «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен», которые проведут матчи 28 апреля и 4 мая.