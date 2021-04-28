Пулишич – первый американский футболист, отличившийся в полуфинале Лиги чемпионов

В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА мадридский «Реал» принимал лондонский «Челси». Встреча проходила на стадионе «Альфредо Ди Стефано» в Мадриде (Испания) и завершилась со счётом 1:1.
На 14-й минуте атакующий полузащитник «аристократов» Кристиан Пулишич открыл счёт в матче. Ему удалось принять длинную передачу из глубины от Антонио Рюдигера, а после чего, обыграв вратаря, хладнокровно вколотить мяч в сетку ворот оппонента. Как сообщает Opta Joe в «Твиттере», Пулишич стал первым американским игроком в истории, которому удалось отметиться забитым мячом на стадии полуфинала ЛЧ. При этом, отмечается, что Кристиан – самый молодой игрок «Челси» (22 года 221 день), отличившийся на этой стадии турнира.
Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Челси» — «Реал» пройдёт 5 мая на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия).
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