Источник: «ПСЖ» предложил Месси 3-летний контракт, от которого он не сможет отказаться

Французский «Пари Сен-Жермен» предлагает 33-летнему звёздному капитану испанской «Барселону» Лионелю Месси контракт, от которого аргентинец не сможет отказаться, сообщает TNT Sports.

По информации источника, Месси будет предложено первоначальное соглашение на два года с возможностью продления ещё на один сезон на таких финансовых условиях, которые клуб из Франции считает фантастическими.

В текущем сезоне Месси принял участие в 42 встречах за «Барселону» во всех турнирах, в которых отметился 33 забитыми мячами и 14 результативными передачами. Его контракт с сине-гранатовыми истекает 30 июня этого года.

Ранее сообщалось, что Forbes поставил 33-летнего Месси на третье место среди самых высокооплачиваемых спортсменов в 2020 году. В прошлом году аргентинец заработал $ 104 млн в виде зарплаты и бонусов.