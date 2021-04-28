Источник: «ПСЖ» предложил Месси 3-летний контракт, от которого он не сможет отказаться

Французский «Пари Сен-Жермен» предлагает 33-летнему звёздному капитану испанской «Барселону» Лионелю Месси контракт, от которого аргентинец не сможет отказаться, сообщает TNT Sports.
По информации источника, Месси будет предложено первоначальное соглашение на два года с возможностью продления ещё на один сезон на таких финансовых условиях, которые клуб из Франции считает фантастическими.
В текущем сезоне Месси принял участие в 42 встречах за «Барселону» во всех турнирах, в которых отметился 33 забитыми мячами и 14 результативными передачами. Его контракт с сине-гранатовыми истекает 30 июня этого года.
Ранее сообщалось, что Forbes поставил 33-летнего Месси на третье место среди самых высокооплачиваемых спортсменов в 2020 году. В прошлом году аргентинец заработал $ 104 млн в виде зарплаты и бонусов.
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