Капелло: ожидал игры на контратаках от «Челси», а увидел это в исполнении «Реала»

Известный итальянский тренер Фабио Капелло выразил мнение о первой полуфинальной игре Лиги чемпионов сезона-2020/2021, в которой мадридский «Реал» на своём поле не сумел обыграть лондонский «Челси» (1:1).
«Челси» даже не пытался найти свободные зоны в центре поля. Если не считать сейва Куртуа после удара Вернера, вратари вообще не спасали в этой игре. Я ожидал, что «Челси» будет играть на контратаках, а увидел это в исполнении мадридского «Реала». Да, первая половина встречи была интересной, а вторая – немного иной.
Бензема? Я думаю, что сейчас он входит в тройку лучших нападающих мира после Левандовски и Кейна. За Холандом будущее, но остальные играют в более крупных клубах.
Бензема сделал сегодня две великие вещи, одна из которых — гол. Он является отличным ориентиром для «Реала», он бежал за двоих, даже за Каземиро, которого, похоже, не было на поле. Я никогда не видел его таким сильным, как сегодня», — цитирует Капелло Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
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