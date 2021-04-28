Мата может перейти в клуб из Саудовской Аравии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата может покинуть команду. 32-летний испанец получил предложение от клуба из Саудовской Аравии. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, игроку предлагают контракт с зарплатой $ 15 млн в год, однако полузащитник пока не принял предложение. Контракт «МЮ» с игроком истекает летом 2021 года. В нынешнем сезоне Мата сделал две результативные передачи в семи матчах АПЛ.

В январе сообщалось, что интерес к испанцу проявляет «Валенсия», в которой он выступал с 2007 по 2011 год. Мата защищает цвета «Манчестер Юнайтед» с 2014 года, а ранее выступал за «Челси» и «Валенсию». Его трансфер обошёлся «МЮ» в € 44,73 млн. В сборную Испании полузащитник вызывался с 2009 по 2016 год. В национальной команде Хуан Мата стал чемпионом мира и чемпионом Европы.