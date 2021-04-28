Ничья «Реала» и «Челси» в полуфинале ЛЧ, поражение России на ЮЧМ. Главное к утру

Мадридский «Реал» и лондонский «Челси» сыграли вничью в первом матче полуфинала Лиги чемпионов, а хоккейная сборная России уступила финнам на юниорском чемпионате мира – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. «Реал» и «Челси» сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

2. Сборная России уступила Финляндии на ЮЧМ-2021, ведя в счёте 3:1 в конце матча.

3. УНИКС проиграл «Монако» в первом матче финала Еврокубка.

4. «Шахтёр» готов платить Де Дзерби € 4 млн в год. «Спартак» предлагал тренеру € 3 млн.

5. «Тампа» обыграла «Чикаго» благодаря 36 сейвам Василевского и 2 ассистам Сергачёва.

6. Александр Большунов отреагировал на слухи о своём возможном переходе в биатлон.

7. Источник: «ПСЖ» предложил Месси 3-летний контракт, от которого он не сможет отказаться.

8. Канада не оставила шансов Швеции на ЮЧМ-2021, победив 12:1.

9. Сердар Азмун попал в сферу интересов «Валенсии».

10. Майк Джеймс выдал мощное выступление за «Бруклин».

11. Боец MMA Артём Тарасов рассказал, за что его арестовали в Санкт-Петербурге.

12. Российский флаг сняли со стола во время финала чемпионата мира по шашкам.