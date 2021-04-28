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Марсело: в первом тайме план «Реала» не работал. Ответный матч будет совершенно другим

Марсело: в первом тайме план «Реала» не работал. Ответный матч будет совершенно другим
Футбол / Лига чемпионов 0

Защитник мадридского «Реала» Марсело прокомментировал исход первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Челси».

Встреча состоялась накануне, 27 апреля, на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Команды обменялись голами в первом тайме — сначала забил полузащитник синих Кристиан Пулишич, а затем — нападающий «сливочных» Карим Бензема. Во второй половине встречи ни одному из коллективов не удалось отличиться. Итоговый счёт — 1:1.

«В первые 45 минут наш план не работал. Затем мы прибавили, темп игры изменился, мы заиграли лучше. Ответный матч будет совершенно другим», — приводит слова Марсело пресс-служба УЕФА.

Ответный матч между «Челси» и «Реалом» состоится 5 мая на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

У «Челси» были великолепные 20 минут. А у Бензема — всего одна секунда, и её хватило
Неожиданные решения Зидана в первом тайме мешали «Реалу», но после гола Бензема матч выровнялся.
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