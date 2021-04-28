Уткин: голосование «все против Кашшаи» за отмену удаления Ахметова смахивает на демарш

Известный блогер Василий Уткин поделился мыслями об итогах голосования Экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза по эпизоду из матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — ЦСКА (1:0).



Напомним, в концовке первого тайма полузащитник армейцев Ильзат Ахметов получил красную карточку за фол на нападающем красно-белых Александре Соболеве. Накануне, 27 апреля, стало известно, что ЭСК РФС отменила решение арбитра. При этом сообщалось, что единственным членом комиссии, проголосовавшим против отмены, был глава департамента судейства Виктор Кашшаи.



«Что ни говори о правилах и разноцветных карточках, а голосование судейского комитета «все против Кашшаи» за отмену удаления Ахметова сильно смахивает на демарш. Полагаю, им и является. Всё прочее в этой истории неинтересно до степени вечной мерзлоты», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

ЭСК РФС признала ошибочным удаление Ильзата Ахметова в матче со «Спартаком»