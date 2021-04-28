Фомин: в «Динамо» многое зависит от Воронина. Он любит разрядить обстановку

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин рассказал, какую роль играет в команде тренер Андрей Воронин.
«При Шварце добавилось много теории: в день игры бывает по два-три коротких включения, минут на семь. Мы с тренером или его помощником обсуждаем стандарты, полузащиту и оборону с атакой. Всё коротко и чётко – никто не засыпает. Плюс в «Динамо» многое зависит от Воронина. Он любит разрядить обстановку. Чувство юмора у него хорошее», — сказал Фомин в эксклюзивном интервью для корреспондента «Чемпионата» Евгения Маркова.
Украинский экс-игрок бело-голубых защищал цвета «Динамо» с 2010 по 2014 год, а в сезоне-2012/2013 играл на правах аренды за «Фортуну». В составе бело-голубых — финалист Кубка России. Выступал за «Боруссию» из Мёнхенгладбаха, «Майнц», «Кёльн», «Байер», «Ливерпуль» и «Герту». В национальную команду Украины вызывался с 2002 по 2012 год.
«Динамо» в 26 матчах набрало 46 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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