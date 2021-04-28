Полузащитник «Динамо» Фомин рассказал о спортсмене, который его вдохновляет

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин рассказал о спортсмене, который его вдохновляет.
«С детства удивлялся Коби Брайанту, какой он безумный фанат тренировок: мог заниматься три раза в день и даже ночью. Тим Гровер, персональный тренер Майкла Джордана, написал книгу про маниакальный подход Коби к телу и тренировкам. Когда дорогой игрок приходил в «Лейкерс», Брайант давал понять, что именно он здесь единственная звезда – потому что работает больше других», — сказал Фомин в эксклюзивном интервью для корреспондента «Чемпионата» Евгения Маркова.
«Динамо» в 26 матчах набрало 46 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Напомним, встреча 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» – «Химки» прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Финальный свисток рефери зафиксировал победу «Химок» — 1:0.
- 28 апреля 2021
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