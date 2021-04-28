Тедди Шерингем назвал тренера, которого хотел бы видеть в «Тоттенхэме»

Бывший нападающий «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Тедди Шерингем назвал лучшего, по его мнению, кандидата на пост главного тренера «шпор».

«Если бы выбор был за мной, а „Тоттенхэм“ был готов выложить большие деньги, то я бы назвал Брендана Роджерса. Он проделывал выдающуюся работу в разных клубах. Он отлично знает Премьер-лигу, знает систему игры и понимает, как его команда должна действовать. Он не ждёт ошибок от соперника, а любит контролировать игру, как Пеп Гвардиола.

Если под Роджерса выделят столько денег, как под Моуринью, то он сможет проделать фантастическую работу", — цитирует Шерингема Gambling.

После ухода Жозе Моуринью исполняющим обязанности главного тренера «Тоттенхэма» стал бывший футболист клуба Райан Мэйсон. Роджерс является наставником «Лестер Сити».

Видеообзор победы «Тоттенхэма» в первом матче после отставки Моуринью: