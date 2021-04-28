Тедди Шерингем назвал тренера, которого хотел бы видеть в «Тоттенхэме»

Бывший нападающий «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Тедди Шерингем назвал лучшего, по его мнению, кандидата на пост главного тренера «шпор».
«Если бы выбор был за мной, а „Тоттенхэм“ был готов выложить большие деньги, то я бы назвал Брендана Роджерса. Он проделывал выдающуюся работу в разных клубах. Он отлично знает Премьер-лигу, знает систему игры и понимает, как его команда должна действовать. Он не ждёт ошибок от соперника, а любит контролировать игру, как Пеп Гвардиола.
Если под Роджерса выделят столько денег, как под Моуринью, то он сможет проделать фантастическую работу", — цитирует Шерингема Gambling.
После ухода Жозе Моуринью исполняющим обязанности главного тренера «Тоттенхэма» стал бывший футболист клуба Райан Мэйсон. Роджерс является наставником «Лестер Сити».
Видеообзор победы «Тоттенхэма» в первом матче после отставки Моуринью:
- 28 апреля 2021
-
12:03
-
12:03
-
11:52
-
11:36
-
11:30
-
11:23
-
11:11
-
11:10
-
10:59
-
10:47
-
10:29
-
10:24
-
10:23
-
10:07
-
10:03
-
09:59
-
09:55
-
09:37
-
09:29
-
09:23
-
09:00
-
08:50
-
08:30
-
07:30
-
07:17
-
05:17
-
04:05
-
03:21
-
02:07
-
00:51
-
00:48
-
00:39
-
00:36
-
00:20
-
00:19