Левандовски отреагировал на приглашение Нагельсмана в «Баварию»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски отреагировал на новость, что главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман возглавит мюнхенскую команду по окончании сезона.



«Я не так хорошо знаю Нагельсмана, но могу сказать, что он всегда поднимает команды на уровень, которого от них никто не ждёт. Команды Нагельсмана практически всегда выступают выше ожиданий и выше среднего уровня футболистов, которые в них играют», — приводит слова Левандовского Bild.



Контракт Нагельсмана с «РБ Лейпциг» был рассчитан до лета 2023 года. Специалист возглавил команду в 2019 году, а до этого тренировал «Хоффенхайм». За три тура до конца сезона «быки», набрав 64 очка, занимают второе место в турнирной таблице Бундеслиги, уступая лишь «Баварии» (71).



Напомним, нынешний главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик покинет команду по окончании сезона.

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