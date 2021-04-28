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Левандовски: для меня время при Флике — лучшее в «Баварии». Он отличный человек

Левандовски: для меня время при Флике — лучшее в «Баварии». Он отличный человек
Футбол / Германия 0

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски высоко отозвался о главном тренере команды Ханс-Дитере Флике, который покинет клуб по окончании сезона.

«Флик не только хороший тренер, но ещё и отличный человек. С ним можно поговорить на личные темы. С Ханси мы достигли исторических успехов. Для меня время под его руководством — с отрывом лучший период в «Баварии». Он всегда давал нам чёткий план», — приводит слова Левандовского Bild.

Накануне, 27 апреля, было объявлено, что новым наставником «Баварии» летом станет Юлиан Нагельсман, в настоящее время возглавляющий «РБ Лейпциг».

Ранее в Немецком футбольном союзе подтвердили информацию о предстоящих переговорах с Фликом на предмет потенциального назначения на пост главного тренера сборной Германии.

Левандовски отреагировал на приглашение Нагельсмана в «Баварию»
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