«Я повторял — простите, простите». Нападающий «Лидса» рассказал, как повредил очки Бьельсы

Нападающий «Лидса» Патрик Бэмфорд рассказал, как на тренировке повредил очки главного тренера Марсело Бьельсы.
«На одной из тренировок мы отрабатывали навесы, а тренер всё время занимал неудачную позицию. В одном из моментов мяч прилетел ко мне, и я хорошо ударил левой ногой. Мяч летел в направлении верхнего угла, но на его пути оказался Бьельса. Я его не видел, просто ударил по мячу.
Я не шучу, очки буквально слетели с его лица метров на 10, а он схватился за нос. Тренер шёл, держась за нос, а я всё повторял: «Простите, простите». Он немного зло отвечал, что ничего страшного не случилось. Потом он отправился к физиотерапевту, чтобы показать порез на носу.
Что касается его очков… Я не знаю, заметили ли вы это во время его интервью, но он носит те же очки, однако теперь они кривые. Мне очень жаль. Мне нужно было купить ему другую пару очков, но я боюсь вновь поднимать эту тему», — цитирует Бэмфорда Leeds Live со ссылкой на подкаст Питера Крауча.
В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги Бэмфорд провёл 33 матча, забил 14 голов и сделал 7 результативных передач.
Видео гола Патрика Бэмфорда в ворота «Фулхэма»
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