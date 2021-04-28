«Я повторял — простите, простите». Нападающий «Лидса» рассказал, как повредил очки Бьельсы

Нападающий «Лидса» Патрик Бэмфорд рассказал, как на тренировке повредил очки главного тренера Марсело Бьельсы.

«На одной из тренировок мы отрабатывали навесы, а тренер всё время занимал неудачную позицию. В одном из моментов мяч прилетел ко мне, и я хорошо ударил левой ногой. Мяч летел в направлении верхнего угла, но на его пути оказался Бьельса. Я его не видел, просто ударил по мячу.

Я не шучу, очки буквально слетели с его лица метров на 10, а он схватился за нос. Тренер шёл, держась за нос, а я всё повторял: «Простите, простите». Он немного зло отвечал, что ничего страшного не случилось. Потом он отправился к физиотерапевту, чтобы показать порез на носу.

Что касается его очков… Я не знаю, заметили ли вы это во время его интервью, но он носит те же очки, однако теперь они кривые. Мне очень жаль. Мне нужно было купить ему другую пару очков, но я боюсь вновь поднимать эту тему», — цитирует Бэмфорда Leeds Live со ссылкой на подкаст Питера Крауча.

В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги Бэмфорд провёл 33 матча, забил 14 голов и сделал 7 результативных передач.

Видео гола Патрика Бэмфорда в ворота «Фулхэма»