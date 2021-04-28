Матч «Зенит» — «Локомотив» обслужит Карасёв. На игре ЦСКА будет работать Казарцев

Российский футбольный союз на своём официальном сайте опубликовал список арбитров, которым предстоит работать на матчах 28-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Ротор» — «Ахмат»: судья — Станислав Васильев; ассистенты судьи — Владимир Миневич, Игорь Князев; резервный судья — Владимир Сельдяков; VAR — Артём Любимов; AVAR — Арам Петросян; инспектор — Николай Иванов.
«Рубин» — «Динамо»: судья — Виталий Мешков; ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин, Алексей Ширяев; резервный судья — Рафаэль Шафеев; VAR — Николай Волошин; AVAR — Антон Аверьянов; инспектор — Сергей Мартынов.
ЦСКА — «Уфа»: судья — Василий Казарцев; ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Максим Ковалёв; резервный судья — Антон Анопа; VAR — Анатолий Жабченко; AVAR — Николай Богач; инспектор — Сергей Французов.
«Краснодар» — «Сочи»: судья — Иван Сиденков; ассистенты судьи — Алексей Воронцов, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Сергей Куликов; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Валентин Мурашов; инспектор — Александр Гвардис.
«Химки» — «Урал»: судья — Владимир Москалёв; ассистенты судьи — Роман Милюченко, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Илья Елеференко; инспектор — Александр Гончар.
«Ростов» — «Тамбов»: судья — Игорь Панин; ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Антон Кобзев; резервный судья — Артём Чистяков; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Дмитрий Мосякин; инспектор — Николай Левников.
«Зенит» — «Локомотив»: судья — Сергей Карасёв; ассистенты судьи — Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья — Евгений Кукуляк; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Алексей Лунёв; инспектор — Андрей Бутенко.
«Арсенал» — «Спартак»: судья — Сергей Иванов; ассистенты судьи — Валерий Данченко, Алексей Стипиди; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Тихон Калугин; инспектор — Сергей Лапочкин.
- 28 апреля 2021
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