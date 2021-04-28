Гришин: за 2 года ни один приобретённый футболист не заиграл в ЦСКА, это провал селекции

Тренер «Казанки» Александр Гришин рассказал о проблемах, которые испытывает новый главный тренер ЦСКА Ивица Олич.



За 2 года ни один приобретённый футболист не заиграл — это однозначный провал селекционного отдела. Очевидно, что ЦСКА нужен один центральный защитник, один опорник, который будет именно играть в отборе, и один хороший нападающий. Если этих трёх футболистов ЦСКА докупит, то они выйдут на уровень, который у них был, когда они играли в ЛЧ.



Надо поддержать Олича, он молодой начинающий тренер. Если сейчас будет много критики, это неправильно. Он пришел не на очень хорошую почву, команда валилась. Ведь не просто так убрали Гончаренко, правильно? Олич выправляет ситуацию, как может, но только после летней паузы можем сказать, получается ли у него.



Всё наладится. Сейчас они обыграют «Уфу», обыграют «Динамо». Должны сделать это, я верю. С «Краснодаром» будет очень сложно, да. Но они неплохо играют, со «Спартаком» неплохо играли тоже. Если бы не глупое удаление, которого практически и не было, но оно выбило команду из колеи, то ЦСКА и со «Спартаком» бы не проиграл», — цитирует Гришина «Матч ТВ».

Гришин: Чалову стоит покопаться в своей голове, у него всё ещё большой потенциал