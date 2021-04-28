Владельцы киевского «Динамо» выразили полную поддержку Мирче Луческу перед новым сезоном
Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу, по всей видимости, продолжит работу с командой в следующем сезоне.
По информации meta-ratings.com.ua, после завоевания динамовцами титула чемпионов Украины владельцы клуба, Игорь и Григорий Суркисы, провели продолжительную встречу с румынским специалистом. В ходе беседы они поблагодарили Луческу за проделанную работу и выразили ему полную поддержку в преддверии новой кампании.
Луческу возглавил киевское «Динамо» прошлым летом. Фанаты стали протестовать и требовать его отставки, поскольку ранее он долгое время тренировал донецкий «Шахтёр», который является принципиальным соперником столичной команды. По итогу специалист стал первым, кому удалось взять титул с обоими украинскими грандами.
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