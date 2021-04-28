«Вдохновляющая история». УЕФА поддержал первую судью-трансгендера
В УЕФА отреагировали на историю из Израиля, где появилась первая судья-трансгендер. Арбитр Сапир Берман начала процесс смены пола.
«Вдохновляющая история, которая демонстрирует дух открытости футбола. Молодец, Сапир Берман, мы с тобой!» — говорится в сообщении организации в «Твиттере».
Ранее Берман заявила, что ощущает себя женщиной, но боялась раскрыться, работая в мужской индустрии. По её словам, люди тепло отреагировали на её заявление, что придало уверенности. При этом Сапир отметила, что сохраняет профессиональные амбиции и по-прежнему намерена обслуживать важнейшие матчи в Израиле и на международном уровне. «Выйти на свет было необходимо в первую очередь для меня самой, для моей души. Знаю, что поступаю правильно», — заявила Берман.
В Израиле появилась первая арбитр-трансгендер
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