«Вдохновляющая история». УЕФА поддержал первую судью-трансгендера

В УЕФА отреагировали на историю из Израиля, где появилась первая судья-трансгендер. Арбитр Сапир Берман начала процесс смены пола.



«Вдохновляющая история, которая демонстрирует дух открытости футбола. Молодец, Сапир Берман, мы с тобой!» — говорится в сообщении организации в «Твиттере».



Ранее Берман заявила, что ощущает себя женщиной, но боялась раскрыться, работая в мужской индустрии. По её словам, люди тепло отреагировали на её заявление, что придало уверенности. При этом Сапир отметила, что сохраняет профессиональные амбиции и по-прежнему намерена обслуживать важнейшие матчи в Израиле и на международном уровне. «Выйти на свет было необходимо в первую очередь для меня самой, для моей души. Знаю, что поступаю правильно», — заявила Берман.

В Израиле появилась первая арбитр-трансгендер