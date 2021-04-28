Алексей Попов: Кокорин — красавец, а Миранчуку нужно отключить своё эго

Бывший капитан «Амкара» Алексей Попов поделился мнением о нападающем «Фиорентины» Александре Кокорине и полузащитнике «Аталанты» Алексее Миранчуке.



«Кокорин – молодец, что решил перейти в «Фиорентину». Его поддерживал Манчини, сказал, что это очень квалифицированный футболист. Мы не можем предсказать, как события будут развиваться дальше, учитывая то, что произошло после его заключения в тюрьму, и то, как реагирует его организм. Но он решил выйти из зоны комфорта и доказать, что является футболистом, в этом я его полностью поддерживаю. Кокорин — красавец.



Миранчуку нужно отключить своё эго и делать то, что требует тренер — полностью выкладываться. Надо быть собакой — будь собакой. Не можешь быть собакой, старайся быть ей. И тогда всё получится. У него светлая голова, он видит всё поле, знает, как принимать решения. А вот основная проблема, видимо, в том, как Алексей двигается по полю, когда команда без мяча. Вопросы по прессингу и отбору», — цитирует Попова «РБ-Спорт».

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