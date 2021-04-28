Люк Уилкшир: общение — явно не сильная сторона Черчесова

Бывший защитник московского «Динамо» и «Терека» Люк Уилкшир сравнил своих наставников.
«Есть как сходства, так и различия. Но каждый тренер — это отдельная личность. Есть стандартные моменты, но у всех к ним свой особенный подход. Мне посчастливилось поработать со многими специалистами, от каждого для себя что-то почерпнул и использую это сейчас в своей карьере. Кобелев, например, был очень жёстким, прямым, честным. Он устраивал нам экстремальные тренировки, но в то же время при нём я набирал лучшую форму в своей карьере. В Черчесове были определенные вещи, которые мне не нравились. Я бы не сказал, что он был груб со мной, но общение — явно не его сильная сторона. Петреску — в прошлом большой игрок, он знал, как добиваться от футболистов результата, как их настроить. У Божовича я наслаждался каждой тренировкой из-за той отличной атмосферы, что он смог создать. При нем хотелось тренироваться. И от каждого я старался взять лучшее.
Лучший тренер в карьере? Гус Хиддинк. Его страсть к футболу, понимание игры, индивидуальное отношение к футболистам делали его особенным. Он вселял в игроков веру, не смотрел ни на их имена, ни на возраст. Просто брал и доставал из тебя твои лучшие качества», — цитирует Уилкшира «РБ-Спорт».
- 28 апреля 2021
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