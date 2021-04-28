Судейская комиссия РФС поддержала спорные решения Карасёва в матче «Локомотив» — ЦСКА

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза разобрала спорные эпизоды из полуфинального матча Кубка России «Локомотив» — ЦСКА (3:0).



Гости обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Карасёва в эпизодах с отменой гола в ворота хозяев на 6-й минуте матча и засчитанным голом в свои ворота ЦСКА на 15-й минуте.



«Судья правильно отменил гол в ворота ЦСКА на 6-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист ЦСКА Саломон Рондон совершает небольшое случайное касание рукой мяча при его обработке и незамедлительно после этого забивает гол в ворота соперника.



Судья правильно засчитал гол в ворота ЦСКА на 15-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок „Локомотива“ Франсуа Камано в развитии атакующей фазы игры, приведшей к взятию ворот ЦСКА, сыграл в мяч, не совершив явного нарушения правил игры на футболисте ЦСКА Чидере Эджуке», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте РФС.

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