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«Спартак» оштрафован на 300 тыс. рублей по итогам дерби с ЦСКА

«Спартак» оштрафован на 300 тыс. рублей по итогам дерби с ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

Стали известны санкции, которые КДК РФС применил к «Спартаку» и ЦСКА по итогам матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц.

«Сначала по «Спартаку». За нарушение социального регламента клуб оштрафован на 50 тыс. рублей. За демонстрацию несогласованного баннера штраф 25 тыс. рублей. За использование пиротехнических изделий штраф 125 тыс. рублей. За скандирование нецензурно-оскорбительных выражений штраф 100 тыс. рублей.

ЦСКА тоже оштрафован: за использование пиротехнических изделий штраф 125 тыс. рублей, за нарушение санитарного регламента штраф 50 тыс. рублей. За неправомерные действия зрителей, направленные на возбуждение вражды (болельщики сожгли три флага «Спартака»), штраф 50 тыс. рублей. За скандирование зрителями оскорбительных выражений ЦСКА оштрафован на 70 тыс. рублей. Главный тренер ЦСКА Олич выходил за пределы технической зоны — штраф 10 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Егор Филин.

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