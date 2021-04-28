Состоялся первый суд над Райаном Гиггзом. Он не признал вины в нанесении травм женщине

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз, отстранённый от работы главным тренером сборной Уэльса, посетил первое судебное заседание по своему делу.



Как сообщает Sky Sports, в суде специалисту были предъявлены обвинения в нанесении травм и жестоком отношении к женщине, включающем изоляцию, унижение и оскорбления. Гиггз не признал вины. Он будет обязан явиться на следующее заседание, которое состоится 26 мая.



Напомним, Гиггз был обвинён в нанесении тяжких телесных повреждений 30-летней женщине и нападении на 20-летнюю женщину. Оба обвинения относятся к инциденту, произошедшему вечером 1 ноября 2020 года. Из-за скандала Гиггз был отстранён от работы со сборной Уэльса и пропустит чемпионат Европы, который состоится этим летом.



Ранее сообщалось, что Гиггз был ошеломлён невключением в Зал славы АПЛ.