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Состоялся первый суд над Райаном Гиггзом. Он не признал вины в нанесении травм женщине

Состоялся первый суд над Райаном Гиггзом. Он не признал вины в нанесении травм женщине
Футбол / Англия 0

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз, отстранённый от работы главным тренером сборной Уэльса, посетил первое судебное заседание по своему делу.

Как сообщает Sky Sports, в суде специалисту были предъявлены обвинения в нанесении травм и жестоком отношении к женщине, включающем изоляцию, унижение и оскорбления. Гиггз не признал вины. Он будет обязан явиться на следующее заседание, которое состоится 26 мая.

Напомним, Гиггз был обвинён в нанесении тяжких телесных повреждений 30-летней женщине и нападении на 20-летнюю женщину. Оба обвинения относятся к инциденту, произошедшему вечером 1 ноября 2020 года. Из-за скандала Гиггз был отстранён от работы со сборной Уэльса и пропустит чемпионат Европы, который состоится этим летом.

Ранее сообщалось, что Гиггз был ошеломлён невключением в Зал славы АПЛ.

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Болельщики больше не хотят видеть Гиггза у руля сборной.
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