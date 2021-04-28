Патрик Бэмфорд: Фернандо Торрес сказал, что я могу в любой момент к нему обратиться

Нападающий «Лидса» Патрик Бэмфорд рассказал об общении с испанским форвардом Фернандо Торресом в период их пребывания в «Челси». Права на Бэмфорда принадлежали лондонскому клубу с 2012 по 2017 год. Торрес выступал за «Челси» с 2011 по 2015 год.
«Фернандо Торрес помог мне в «Челси» как нападающему. Если честно, я не думаю, что Торрес опасался конкуренции со стороны 19-летнего худощавого Патрика Бэмфорда. Не думаю, что я его пугал. Он видел во мне молодого игрока, который старается учиться у него.
У Торреса в то время был непростой период. Но он был великолепен. Помню, как на второй или третий день моих тренировок с командой я шёл через парковку. Торрес опустил окно машины и позвал меня. Он знал моё имя, поздоровался и спросил, нужно ли мне что-то. Он сказал, что я могу в любой момент к нему обратиться», — цитирует Бэмфорда Leeds Live со ссылкой на подкаст Питера Крауча.
Видео гола Патрика Бэмфорда в ворота «Фулхэма»
- 28 апреля 2021
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