Арбитр Федотов: Карасёв должен был пропускать тур, а ему отдали главный матч

Судья Игорь Федотов прокомментировал решения ЭСК РФС по итогам матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — ЦСКА (1:0).
«Решение ЭСК мне понятно. У Максименко карточка за неспортивное поведение, он затягивал время – тут без шансов на отмену. По Айртону понятно, что карточка была показана за срыв перспективной атаки, но я слышал, что в протоколе написали про неспортивное поведение. Хотя глобально решение правильное. Момент с Ахметовым я уже объяснял – отменили всё правильно.
Самое интересное, что ошибка Карасёва на него не повлияла. Он после такого должен был пропускать тур, но судей у РФС сейчас нет – и ему отдали главный матч тура. Отстранений до конца сезона уже просто не будет, заменять судей практически некем», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Арбитр Сергей Карасёв получил назначение на матч 28-го тура «Зенит» — «Локомотив».
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