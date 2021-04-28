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«Томь» Кержакова разгромила «Чайку» в матче ФНЛ

«Томь» Кержакова разгромила «Чайку» в матче ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 39-го тура Футбольной национальной лиги «Томь» под руководством Александра Кержакова принимала «Чайку». Встреча прошла на стадионе «Труд» в Томске и завершилась со счётом 3:0.

Хозяева вышли вперёд на 19-й минуте матча благодаря точному удару защитника Ивана Лапшова. В начале второго тайма, на 49-й минуте встречи, преимущество «Томи» удвоил нападающий Кирилл Косарев. Спустя 20 минут его партнёр по атаке Максим Дмитриев довёл счёт до разгромного, зафиксировав победу своей команды.

«Томь», набрав 37 очков, поднялась на 18-е место в турнирной таблице ФНЛ и по-прежнему находится в зоне вылета. От спасительной, 16-й строчки подопечных Кержакова отделяют пять очков. «Чайка» (47) осталась на 13-м месте.

ФНЛ - Первый дивизион. 39-й тур
28 апреля 2021, среда. 14:30 МСК
Томь
Томск
Окончен
3 : 0
Чайка
Песчанокопское
1:0 Лапшов – 19'   2:0 Косарев – 49'   3:0 Дмитриев – 69'
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