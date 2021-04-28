Семак: готовимся к «Локомотиву» так же, как и к любому другому сопернику

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».
«Мы готовимся к «Локомотиву» так же, как и к любому другому сопернику. Нужно просто делать то, что зависит от нас, — играть на победу. Мы стараемся это делать в каждой игре. Добавляет сил то, что в воскресенье на стадионе будет много болельщиков, которые придут нас поддержать. А мы в свою очередь постараемся сделать всё от нас зависящее, чтобы их порадовать.
Конечно, «Локомотив» здорово проводит весенний отрезок: Крыховяк очень много забивает, очень много остроты создаёт, Фёдор Смолов сейчас хорошо выглядит. Их команда набрала хороший ход, но каждый матч — это отдельная история, и любая серия рано или поздно заканчивается. Мы не отталкиваемся от этого.
Это команда, которая очень хорошо умеет обороняться, их игроки много работают на футбольном поле. «Локомотив» очень хорошо обороняется и умением, и количеством, хорошо использует свои шансы в атаке.
Если смотреть на последние матчи «Локомотива», то прежде всего это команда, которая обороняется хорошо и низко. Думаю, что их самые сильные качества — это контратаки и стандартные положения, поэтому вряд ли игра будет открытой настолько, чтобы обе команды много создавали», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».
- 28 апреля 2021
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