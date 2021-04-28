Клаудио Раньери может возглавить «Фиорентину»

Стал известен ещё один кандидат на пост главного тренера «Фиорентины» в случае ухода нынешнего наставника Джузеппе Якини.
Как сообщает La Nazione, возглавить «фиалок» может Клаудио Раньери, ныне руководящий «Сампдорией». Специалист, к которому всегда относился с уважением президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо, с большой вероятностью покинет свою нынешнюю команду летом, несмотря на результаты в этом сезоне.
Ранее сообщалось о возможном приглашении в клуб из Флоренции Дженнаро Гаттузо («Наполи») и Роберто де Дзерби («Сассуоло»).
Напомним, цвета «Фиорентины» защищает российский нападающий Александр Кокорин. В настоящее время 30-летний футболист восстанавливается после травмы.
«Фиорентина», набрав 34 очка, занимает 14-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Сампдория» Раньери (42) располагается на девятой строчке.
- 28 апреля 2021
-
18:09
-
18:03
-
17:52
-
17:48
-
17:43
-
17:26
-
17:22
-
16:53
-
16:46
-
16:25
-
16:22
-
16:13
-
16:11
-
16:05
-
15:57
-
15:51
-
15:41
-
15:37
-
15:31
-
15:09
-
15:03
-
14:57
-
14:56
-
14:49
-
14:48
-
14:48
-
14:38
-
14:34
-
14:29
-
14:25
-
14:01
-
13:54
-
13:41
-
13:37
-
13:32