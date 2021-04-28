Клаудио Раньери может возглавить «Фиорентину»

Стал известен ещё один кандидат на пост главного тренера «Фиорентины» в случае ухода нынешнего наставника Джузеппе Якини.



Как сообщает La Nazione, возглавить «фиалок» может Клаудио Раньери, ныне руководящий «Сампдорией». Специалист, к которому всегда относился с уважением президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо, с большой вероятностью покинет свою нынешнюю команду летом, несмотря на результаты в этом сезоне.



Ранее сообщалось о возможном приглашении в клуб из Флоренции Дженнаро Гаттузо («Наполи») и Роберто де Дзерби («Сассуоло»).



Напомним, цвета «Фиорентины» защищает российский нападающий Александр Кокорин. В настоящее время 30-летний футболист восстанавливается после травмы.



«Фиорентина», набрав 34 очка, занимает 14-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Сампдория» Раньери (42) располагается на девятой строчке.

Газизов рассказал, за сколько «Спартак» мог продать Кокорина в Италию сразу после перехода