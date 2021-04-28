Экс-игроки «Мордовии» выступили против создания профессионального клуба в Саранске

Бывшие игроки «Мордовии» выступили против создания профессионального клуба в Саранске.



В сезоне-2021/2022 футбольная команда из Саранска намерена заявиться в первенство ПФЛ. Необходимая документация для последующего прохождения процедуры лицензирования в российском футбольном союзе (РФС) уже готовится. Бывшие игроки «Мордовии», которым клуб не выплатил зарплату, выступили против возвращения команды в профессиональный футбол.



«Президенту РФС Дюкову А.В. от сотрудников ФК «Мордовия». Уважаемый Александр Валерьевич! По последней информации, после проведённого матча на «Мордовия Арене» между сборной Мордовии и футбольным клубом любительской лиги «Амкал» в республике Мордовия будет создаваться новый футбольный клуб.



Это было подтверждено временно исполняющим обязанности главы республики Мордовия Здуновым A.А. и президентом федерации футбола республики Мордовия Егоровым A.A. Сейчас проводится активное голосование со стороны болельщиков о названии нового клуба.



К настоящему моменту АФК «Мордовия» имеет перед сотрудниками клуба задолженность по заработной плате и иным выплатам с декабря 2019 года по май 2020 года включительно. Последние выплаты были произведены в феврале 2020 года за ноябрь 2019 года.



Хотим отметить, что все сотрудники клуба добросовестно выполняли свои обязательства, бились, отдавались и не берегли себя ни в одном из матчей под эмблемой клуба. Люди с детьми, кормильцы семей остались без честно заработанных денег. В связи с этим мы просим вас разобраться в сложившейся ситуации и применить запрет на регистрацию любого нового футбольного клуба в республике Мордовия, пока не будут погашены все долги перед сотрудниками и футболистами клуба», — цитирует бывших футболистов «Столица С».

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