«Ок, пока». «Спартак» выложил видео с обводкой Щенникова Мозесом

Пресс-служба «Спартака» в «Инстаграме» опубликовала очередной видеофрагмент из матча с ЦСКА (1:0).
Красно-белые вновь показали, как игрок «Спартака» обводит защитника ЦСКА Георгия Щенникова. «Ок, пока» — говорится в подписи к видео с финтом Виктора Мозеса.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».
Ранее пресс-служба «Спартака» в своём «твиттере» подшутила над ЦСКА. Красно-белые опубликовали видео эпизода, в котором нападающий «Спартака» Джордан Ларссон в издевательской манере прокинул мяч между ног Щенникову. На фоне играет песня со словами «Просто здравствуй! Просто как дела?», а над видео красуется подпись «Проверили реакцию соперника».
В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» принимал ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:0. Столичное дерби обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи.
Московский «Спартак» набрал 50 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Столичный ЦСКА (46) — на шестом месте. Лидером чемпионата является «Зенит» (58).
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