«Краснодар» не пытался купить форварда «Гвадалахары» Масиаса

«Краснодар» не делал предложений о покупке нападающего мексиканской «Гвадалахары» Хосе Хуана Масиаса, сообщает ESPN Deportes.

Окружение футболиста ничего не знает о предложении «Краснодара». При этом некоторые другие европейские клубы проявляли интерес к Масиасу. На данный момент форвард «Гвадалахары» сосредоточен на игре и попадании в молодёжную сборную Мексики на Олимпийские игры 2020 года в Токио.



21-летний нападающий является лучшим бомбардиром «Гвадалахары». Масиас забил 12 голов в 31 матче нынешнего сезона мексиканской лиги. Ранее интерес к Масиасу проявлял испанский «Реал Сосьедад» и другие команды.

Ранее сообщалось, что переговоры «Краснодара» с «Гвадалахарой» о трансфере Масиаса находятся в продвинутой стадии. Российский клуб якобы готов заплатить за форварда € 10-12 млн.