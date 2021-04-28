ЦСКА интересуется 22-летним форвардом «Челси»

Московский ЦСКА интересуется нападающим «Челси» Ике Угбо, сообщает Аllnigeriasoccer. По этой информации, армейцы сделали предложение о покупке 22-летнего нигерийца.

Контракт Угбо также могут предложить «Уотфорд», «Фулхэм», «Монако» и «Генк». В нынешнем сезоне Угбо выступал за бельгийский «Серкль Брюгге» на правах аренды. У бельгийцев есть право первоочередного выкупа футболиста. Это даёт преимущество «Монако», поскольку «Серкль Брюгге» принадлежит монегаскам.

Оливер Уорд, представляющий интересы Угбо, подтвердил информацию об интересе к форварду со стороны ЦСКА. «ЦСКА заинтересован в Ике, это правда. Но никаких предложений не было, как пишут», — цитирует Уорда Sport24.

В этом сезоне Угбо забил 16 голов в 32 матчах за «Серкль Брюгге» в бельгийском чемпионате.