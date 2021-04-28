Гарри Кейн: хочу завоёвывать большие трофеи с «Тоттенхэмом», а мы этого не делаем

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Гарри Кейн высказался об индивидуальных и командных наградах. Напомним, накануне форвард был признан игроком сезона в английской Премьер-лиге по версии Лондонской футбольной премии (London Football Awards).



«Индивидуальные награды — это здорово, это фантастические достижения. Когда моя карьера подойдёт к концу, я оглянусь и проанализирую это. Сейчас моя цель как игрока — выигрывать трофеи с командой. Индивидуальные призы великолепны, но я хочу завоёвывать большие трофеи с командой, а мы этого не делаем.



Это одна из тех горько-сладких ситуаций. Я бы предпочёл выиграть командные трофеи и эту награду. Но что есть, то есть. Горжусь тем, что получил этот приз. Значит, я провёл хороший сезон и должен продолжать работать в том же духе», — приводит слова Кейна Evening Standard.

Гарри Кейн — лучший футболист сезона АПЛ по версии LFA. Сака — лучший молодой игрок