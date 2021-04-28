Сульшер: когда выиграю трофей с «МЮ» в качестве тренера, исполнится моя мечта

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги Европы с «Ромой».
«Когда наступает концовка сезона с важнейшими матчами, важно сохранять уверенность и веру в свои силы. Ну и без удачи и умения, конечно, никуда. Мы здорово поработали и пять раз доходили до полуфиналов. Теперь надо проделать весь путь до конца. В день, когда выиграю трофей с этим клубом в качестве тренера, исполнится моя мечта. Ровно для этого всего мы и строим команду. Всё это пока разговоры, но мы хотим завершить сезон с трофеем. Знаю, как важно это может быть для команды», — приводит слова Сульшера пресс-служба УЕФА.
Первый матч 1/2 финала Лиги Европы УЕФА «Манчестер Юнайтед» — «Рома» состоится завтра, 29 апреля, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Ответная встреча пройдёт 6 мая в Риме (Италия).
- 28 апреля 2021
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