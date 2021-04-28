«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00

Сегодня, 28 апреля, состоится матч «Пари Сен-Жермен» — «Манчестер Сити». Первая встреча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» — «Манчестер Сити».
Обслужит встречу бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом. Ассистенты — Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный рефери — Даниэль Зиберт.
Ответная встреча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» — «Пари Сен-Жермен» пройдёт 4 мая на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Напомним, в полуфинал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов также вышли «Реал» и «Челси», которые провели первый матч накануне, 27 апреля. Встреча завершилась ничьей со счётом 1:1.
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